В Молдавии заявили о заинтересованности в сотрудничестве с принадлежащей "Интер РАО" МГРЭС

По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, произошедшие осенью 2022 года перебои в поставках показали уязвимость финансовой стабильности непризнанной республики на фоне прекращения поступления средств от продажи электроэнергии

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил о заинтересованности правительства в поставках электроэнергии с принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Moldova-1.

"Если мы полностью переключимся на закупки электроэнергии в Румынии, то спровоцируем рост цен на энергоносители в этой стране, и в итоге сами столкнемся с подорожанием. Поэтому первая проблема, которую мы решаем с помощью этого контракта, - стабильность цен. Вторая проблема - это [экономическая] стабильность в Приднестровье, которую важно сохранить в условиях военного конфликта в регионе", - сказал Парликов. По его словам, произошедшие осенью 2022 года перебои в поставках показали уязвимость финансовой стабильности непризнанной республики на фоне прекращения поступления средств от продажи электроэнергии.

Ранее в правительстве Молдавии сообщили о решении продлить контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС до конца 2024 года. Стоимость электроэнергии сохранена на уровне $66 за 1 МВт, что примерно на 30% дешевле рыночной цены.