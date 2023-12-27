"Россети" обеспечили выдачу 12 МВт мощности кластеру "Косино" в Домодедове

Потребителя обеспечили электроснабжением с возможностью резервирования

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Россети" обеспечили выдачу 12 МВт мощности новому промышленно-производственному кластеру (ППК) "Косино" в Домодедове. Об этом говорится в сообщении группы.

ППК "Косино" станет частью особой экономической зоны "Максимиха" - пятой в регионе. Ее планируют создать на территории между аэропортом Домодедово, трассой М-4 "Дон" и Каширским шоссе, поясняют "Россети".

Потребителя обеспечили электроснабжением с возможностью резервирования. Для этого "Россети Московский регион" (входят в "Россети") построили комплекс энергообъектов, который включает распределительный пункт 10 кВ, четыре кабельные линии 10 кВ протяженностью свыше 8 км. Также энергетики расширили подстанцию 110 кВ "Ляхово", смонтировав в распределительном устройстве 10 кВ дополнительные ячейки.

В электросетевом холдинге напомнили, что это не первый проект, который "Россети" в 2023 году выполнили в Домодедове. Так, крупнейшим из них стало завершение реконструкции объекта Московского энергокольца - подстанции 500 кВ "Пахра".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.