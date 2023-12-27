Союз электронной торговли начал защищать права потребителей в новых регионах РФ

Он будет осуществлять организационное и методическое обеспечение мониторинга, рассказал глава союза Георгий Волков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Союз электронной торговли и координационный совет при Общественной палате по развитию и безопасности электронной торговли начали работу по защите прав граждан в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС рассказал глава союза Георгий Волков.

"Союз электронной торговли и координационный совет при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли приступают к выполнению поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по проведению комплексного общественного мониторинга соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления социальных прав граждан в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области", - сказал он.

По словам Волкова, это поручение было утверждено по итогам встречи главы государства с членами Общественной палаты и председателями общественных палат субъектов РФ 3 ноября.

"Координационный совет по развитию и безопасности электронной торговли при Общественной палате РФ будет осуществлять организационное и методическое обеспечение мониторинга. Советом будет проводиться оценка как соблюдения социальных прав граждан, так и отсутствия дискриминации в отношении жителей вышеуказанных регионов. В ходе общественного мониторинга будет осуществляться: сбор и анализ информации из открытых источников, опросы населения, встречи с представителями органов власти, бизнес-сообщества и институтов гражданского общества", - отметил он. Результаты этой работы будут представлены в Общественной палате РФ, отметил Волков.