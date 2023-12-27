ЛНР получит около 150 млн рублей на развитие промышленности до 2026 года

Субсидии будут предоставлены на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) получит из федерального бюджета порядка 150 млн рублей на развитие промышленности до 2026 года, сообщил первый замминистра Минпромторга ЛНР Иван Леонов.

"Для развития промышленного комплекса и оказания поддержки нашим производителям разработана государственная программа, и в результате участия в конкурсном отборе региональных программ ЛНР выделено из федерального бюджета почти 150 млн рублей", - цитирует министерство Леонова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что субсидии в 2024 году будут предоставлены промышленным предприятиям региона в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие промышленности Луганской Народной Республики на 2024-2026 годы" на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.