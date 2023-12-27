Игорь Ротенберг вышел из капитала оператора системы "Платон"

По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен продал свою долю в 23,5% гендиректору компании "РТ-Инвест транспортные системы" Антону Замкову

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Ротенберг вышел из капитала компании "РТ-Инвест транспортные системы" (РТИТС) - оператора системы взимания платы за проезд большегрузов по автодорогам "Платон", продав свою долю в 23,5% гендиректору и по совместительству одному из акционеров компании Антону Замкову. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

В мае 2018 года Замков приобрел у Ротенберга 7,5% в капитале РТИТС, теперь его доля увеличилась до 31%. Согласно данным ЕГРЮЛ, обновленный состав акционеров компании включает "РТ-Инвест" (50%), Антон Замков (31%) и генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов (19%).

Комментируя сделку, Замков сообщил ТАСС, что начатые давно переговоры завершены только в этом году. Гендиректор выразил уверенность, что компания продолжит развиваться, обеспечивая надежное функционирование и модернизацию ИТ-инфраструктуры системы взимания платы "Платон".

При этом близкий к продавцу источник сообщил ТАСС, что у Ротенберга нет определенности в отношении направления новых инвестиций.

О системе "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой более 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений система "Платон" обеспечивает сбор фактической статистики и рост "прозрачности" рынка грузоперевозок.