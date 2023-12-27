В ЛНР в 2023 году 19 предприятий стали резидентами СЭЗ

По словам главы Минпромторга республики Ивана Леонова, еще одно предприятие "находится на стадии подписания договора с Фондом развития территорий"

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике (ЛНР) 19 предприятий стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в 2023 году, сообщается в Telegram-канале Минпромторга республики.

"Первый заместитель [главы] Минпромторга ЛНР Иван Леонов на заседании профильного комитета парламента региона рассказал, что в текущем году при содействии министерства статус участника свободной экономической зоны получили 19 предприятий обрабатывающей промышленности и торговли Луганщины", - говорится в сообщении.

По словам Леонова, еще одно предприятие региона "находится на стадии подписания договора с Фондом развития территорий", три - подают заявление о вступлении в СЭЗ.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.