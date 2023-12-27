Ростех начал испытания нового газотурбинного двигателя для "Газпрома"

В госкорпорации сообщили, что до этого в России не производили оборудование такого уровня

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ростех приступил к испытаниям опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 для "Газпрома" мощностью 25 МВт на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), говорится в сообщении госкорпорации.

"В Уфе на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех, стартовали стендовые испытания первого опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. <…> Он отличается экологичностью, имеет прогнозный ресурс не менее 120 тыс. часов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось", - отмечается в сообщении.

Двигатель, разработанный специалистами уфимского предприятия ОДК-УМПО в рамках соглашений между Ростехом, ОДК, ПАО "Газпром" и Башкирией, является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов, обеспечивающих необходимое давление при транспортировке газа по газопроводам, пояснили в Ростехе.

"Это инновационный продукт с повышенными характеристиками эффективности, надежности, экологичности. Он создан в рекордно короткие сроки - всего за два года, несмотря на кратно возросшую загрузку наших предприятий. Каждая такая разработка - еще один шаг на пути к 100-процентной технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе страны", - прокомментировал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Так, расчетный КПД составляет 39,1% с возможностью поэтапного увеличения до 40%. При этом у существующих двигателей такого же класса мощности показатель находится на уровне не больше 38,5%.

"Это двигатель нового поколения, и это первая отечественная разработка с такими техническими характеристиками, которые наша отрасль еще не знала. А это значит, что мы с вами сегодня делаем очень большой шаг вперед к нашему технологическому суверенитету в топливно-энергетическом комплексе. "Газпром", Ростех и ОДК - это стратегические партнеры, а разработка этого двигателя, без сомнения, - новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убежден, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для "Газпрома", - заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.