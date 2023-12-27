В Мурманске намерены построить спорткомплекс с бассейном в рамках концессии

Его стоимость оценили в 1,3 млрд рублей

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Спорткомплекс с плавательным бассейном построят в Мурманске в рамках концессионного соглашения. Общая площадь сооружения составит 8 тыс. кв. м, а стоимость строительства - 1,3 млрд рублей, сообщили в Корпорации развития Мурманской области.

"В Мурманске построят новый спортивный комплекс, он станет первым объектом с плавательным бассейном, создаваемым в рамках концессионного соглашения на территории Мурманской области. Планируется, что строительство стартует уже в следующем году. Общая площадь сооружения - 8 тыс. кв. м при стоимости строительства более 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект реализуют с использованием регионального и федерального финансирования. В частности, по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" на его реализацию выделили 51,4 млн рублей.

"Этот бассейн станет вторым спортивным комплексом, строительство которого будет запущено в рамках концессии. Это крайне эффективный механизм работы с инвесторами, благодаря которому в Мурманске появятся сразу два спортивных объекта: на Старостина и Кольском проспекте. Каждый год мы стараемся наращивать спортивную инфраструктуру региона, и 2024-й не станет исключением. Помимо указанных объектов, продолжается строительство бассейна в Североморске и реконструкция Ледового дворца в Оленегорске. Планируется к открытию еще 23 спортивных пространства "Сопки. Спорт", - приводится цитата губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В декабре правительство Мурманской области заключило концессию по строительству в Мурманске нового физкультурно-оздоровительного комплекса с дорожками для керлинга и залом для занятий художественной гимнастикой. Общий объем планируемых инвестиций - 1,2 млрд рублей. Строительные работы планируется начать в 2024 году.