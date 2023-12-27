В Липецкой области запустили завод по производству кормов для домашних животных

Объем инвестиций составил 500 млн рублей

ТАСС, 27 декабря. Первую линию завода по производству кормов для домашних животных запустили в Елецком районе Липецкой области, в проект вложили 500 млн рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

"Производство кормов для домашних животных началось в Елецком районе. Сегодня запустили первую линию завода. В проект вложили 500 млн рублей инвестиций, будет создано 50 рабочих мест", - говорится в сообщении.

На первой линии начнется изготовление корма для собак. Гранулы будут состоять из продукции местного производства - компания "Биотех" закупает сырье у фермерских хозяйств Елецкого и Липецкого районов. "В гранулах все липецкое - мясо, овощи, зерно", - уточнили в правительстве.

В 2024 году планируется открыть вторую линию производства и наладить выпуск корма для кошек. Всего завод будет выпускать 20 тыс. тонн корма в год.

