ЦБ продлил до 30 сентября временные подходы к расчету размера операционного риска

На этот период расширен перечень кредитных организаций, которые вправе досрочно перейти на продвинутый расчет размера операционного риска с применением расчетного коэффициента внутренних потерь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение продлить до 30 сентября 2024 года временные подходы к расчету размера операционного риска кредитными организациями. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение продлить для кредитных организаций на период до 30 сентября 2024 года (включительно) временные подходы к расчету размера операционного риска, - отмечается в сообщении. - На этот период расширен перечень кредитных организаций, которые вправе досрочно перейти на продвинутый расчет размера операционного риска с применением расчетного коэффициента внутренних потерь".

В 2021 году Банк России подготовил новые требования к расчету операционного риска банков, позволяющие сэкономить часть капитала. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий операционного риска. При этом банки с универсальной лицензией смогут применять упрощенный подход, без расчета коэффициента внутренних потерь.