Минпросвещения систематизировало все стимулирующие выплаты для учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов также добавил, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются педагогам без сбоев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК) систематизировало все стимулирующие и компенсационные выплаты для учителей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Майские указы играют огромную роль, исполняются. Но при расчете зарплат возникает определенная дифференциация. Например, не всегда педагоги понимают, за что начисляются стимулирующие выплаты. Поэтому на прошлой неделе в рамках Российской трехсторонней комиссии совместно с профсоюзом утвердили наименование всех стимулирующих и компенсационных выплат для учителей, систематизировали их. Этого давно ждали учителя. Будем добиваться, чтобы решение РТК было исполнено", - сказал он на заседании Госсовета.

Министр также добавил, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются педагогам без сбоев.