В адресную инвестпрограмму Чувашии на 2024-2026 годы включили более 130 объектов

На строительство и реконструкцию инфраструктуры направят 19,3 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 27 декабря. /ТАСС/. В Чувашии утвердили республиканскую адресную инвестиционную программу на 2024-2026 годы с общим объемом финансирования в размере 19,3 млрд рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию 136 объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

"Кабинет министров [Чувашии] утвердил республиканскую адресную инвестиционную программу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с объемом финансирования более 19,3 млрд рублей. Документ предполагает строительство и реконструкцию 136 объектов и выполнение проектно-изыскательских работ по 21 объекту", - отмечается в сообщении.

В сообщении Минстроя Чувашии уточняется, что в программу включили объекты по десяти отраслевым направлениям - в частности, объекты здравоохранения, образования, культуры, жилищного строительства, дорожного и коммунального хозяйства. К примеру, как уточняют в министерстве, в 2024 году предусмотрено возведение инфраструктуры для жилищного строительства в девяти новых микрорайонах Чувашии, ввод в эксплуатацию Канашской центральной больницы, окончание строительства индустриальных парков в Батыревском округе и городе Новочебоксарске, а также завершение модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры в Алатыре и Шумерле.

"В 2024 году планируется завершить строительство Атратского дома-интерната Минтруда Чувашии, который является объектом незавершенного строительства, а в 2026 году в планах начать строительство Ибресинского дома-интерната", - говорится в сообщении.