Стоимость поступающего в Молдавию газа снизится в январе с $610 до $605 за 1 тыс. куб. м

Российский газ в декабре поступает в страну по $831 за 1 тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость газа, который поставляет в Молдавию из ЕС госкомпания "Энергоком", составит в январе - марте 2024 года $605 за 1 тыс. куб. м. Такое решение утвердила Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь кабинета министров Даниель Водэ.

По данным "Энергокома", в декабре стоимость поступающего в Молдавию газа составляла $610.

"Молдовагаз" и "Энергоком" до 29 декабря обязали заключить контракт на поставки природного газа на период январь-апрель 2024 года. По этому договору газ будет поставляться операторам для распределения по 550 евро ($605) за 1 тыс. куб. м", - сказал Водэ. Поставки топлива со стороны "Газпрома" будут перенаправляться в непризнанное Приднестровье, уточнил он. Ранее отмечалось, что российский газ в декабре поступает в Молдавию по $831 за 1 тыс. куб. м.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ в Приднестровье используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. На прошлой неделе молдавская компания "Энергоком" продлила до конца 2024 года контракт с энергетиками Приднестровья.