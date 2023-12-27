Минфин допустил, что иностранные инвесторы примут участие в приватизации госбанков

Заместитель министра финансов Иван Чебесков считает, что интерес к приватизации проявят не только иностранные инвесторы, но и участники фондового рынка

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России допускает, что иностранные инвесторы смогут принять участие в приватизации государственных банков. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью телеканалу "РБК-ТВ".

"Мне кажется, они будут интересны инвесторам. Вопрос - каким инвесторам. Я думаю, что тут можно говорить о некоторых и якорных инвесторах, в том числе иностранных инвесторах. <…> У нас были иностранные инвесторы, почему мы не будем пускать инвесторов, которые хотят в этом поучаствовать?" - сказал он.

При этом замминистра считает, что интерес к такой приватизации проявят не только иностранные инвесторы, но и участники фондового рынка.

"Я думаю, что мы не должны себя ограничивать только банками. У нас много других компаний с государственным участием, которые в том числе думают и о проведении IPO или какого-либо размещения", - дополнил Чебесков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ведомство внесло в правительство перечень с крупными компаниями для возможной приватизации, в списке около 30 компаний. До этого глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что подавляющее большинство российских госкомпаний, в том числе Сбербанк, могли бы быть приватизированы. Однако Силуанов отметил, что долю в Сбербанке государство снижать не планирует.