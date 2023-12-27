Минфин ожидает продолжения притока инвесторов на фондовый рынок РФ

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков также напомнил, что у россиян на депозитах находится порядка 40 трлн рублей, которые могут частично перетечь на фондовый рынок и обеспечить приток новых средств на нем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов ожидает, что тренд на увеличение количества инвесторов на российском фондовом рынке продолжится. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью телеканалу "РБК-ТВ"

"Я думаю, что тенденция продолжится и мы прилагаем все усилия, чтобы привлекать все большее количество инвесторов и граждан на финансовый рынок. Да, возможно у нас будет тренд и он будет очевиден, когда у нас многие инвесторы переходят в инструменты с фиксированной доходность. Проще говоря в облигации вклады. <…> Но, на наш взгляд, мы в следующем году запускаем много новых инструментов и стимулов, чтобы продолжить этот тренд и привлекать новых инвесторов", - сказал он.

При этом он также напомнил, что у российских граждан на депозитах находится порядка 40 трлн рублей, которые могут частично перетечь на фондовый рынок и обеспечить приток новых средств на нем. Замминистра полагает, что такой переток может начаться при смягчении денежно-кредитной политики в 2024 году.