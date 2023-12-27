На Украине выполнили последнее в 2023 году требование МВФ

Правительство страны одобрило национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, выполнив последнее в 2023 году условие Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Последний в этом году маяк меморандума с МВФ выполнили. Правительство опубликовало национальную стратегию доходов", - написал он в Telegram-канале. По словам депутата, это план изменений в администрировании, налоговой и таможенной сферах для увеличения собственных доходов госбюджета.

Железняк добавил, что следующие ближайшие дедлайны по выполнению требований МВФ будут в феврале и марте.

Как сообщали в Национальном банке Украины, миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования. Ранее МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне. 14 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил очередной транш в размере $900 млн. Для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые "структурные маяки" - реформы, проведение которых МВФ считает необходимым для укрепления финансового положения государства.