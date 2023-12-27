Куриные яйца в России за неделю подорожали на 4%

Мясо кур подешевело на 0,8%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России с 19 по 25 декабря 2023 года выросла на 4%, в то же время мясо кур подешевело на 0,8%, следует из данных Росстата.

"За период с 19 по 25 декабря 2023 г. выросли цены на яйца куриные - на 4%", - говорится в материалах.

По данным статистики, также выросли цены на колбасы вареные, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания - на 0,5%, на сосиски, сардельки - на 0,4%, на говядину, баранину, сметану, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель - на 0,3%, на рыбу мороженую, молоко пастеризованное, творог, хлеб ржаной, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, на свинину, маргарин и водку - на 0,1%.

При этом снизились цены на мясо кур - на 0,8%, на сахар-песок, пшено и крупу гречневую - на 0,2%, на консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье и чай черный - на 0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%. В том числе подорожали огурцы - на 8,8%, помидоры - на 4%, свекла столовая - на 1,8%, капуста белокочанная - на 1,6%, яблоки - на 1,4%, картофель и лук репчатый - на 0,6%, морковь и бананы - на 0,4%.