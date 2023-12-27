Производство водки в России в ноябре выросло на 3%

При этом выпуск вин игристых и шампанских снизился на 26,2%, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство водки в России в ноябре 2023 года выросло на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом выпуск вин игристых и шампанских снизился на 26,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в ноябре 2023 года составило 8,7 млн декалитров, увеличившись по сравнению с ноябрем 2022 года на 3%, а по сравнению с октябрем 2023 года - на 4,3%", - говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, вин игристых и шампанских в ноябре произведено 1,8 млн декалитров, что на 26,2% и на 13,3% меньше, чем в ноябре 2022 года и октябре 2023 года соответственно. В то же время производство коньяка составило 938,4 тыс. декалитров, что на 3,9% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 0,9% меньше, чем в октябре 2023 года.

Пива в ноябре произведено 67,6 млн декалитров, что на 16,2% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 6,9% больше, чем в октябре 2023 года.

Розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 1,6 млрд полулитров. Это больше, чем в ноябре 2022 года и в октябре 2023 года, на 21,2% и на 0,2% соответственно.