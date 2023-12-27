Бензин в России за неделю подорожал на 12 копеек

Цена на дизель не изменилась, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 18 декабря по 25 декабря 2023 года выросли на 12 коп. - до 54,64 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 копеек и составили 50,26 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 поднялись на 12 копеек, до 54,87 рубля за литр, а стоимость Аи-98 выросла на 18 копеек и составила 68,36 рубля за литр. Средняя цена на дизельное топливо не изменилась и составила 64,37 рубля

По данным Росстата, за период с 19 по 25 декабря рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 57 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области и Хабаровском крае - на 1,3% и 1% соответственно.

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 14 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Дагестан и Республике Тыва - на 1,3% и 1,2% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3% и 0,5% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,95 до 51,55 рубля, марки Аи-95 - от 54,25 до 58,83 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,9 до 54,49 рубля, марки Аи-95 - от 53,95 до 57,37 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,9 до 70,99 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 18 декабря по 24 декабря по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил - до 923,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,9% и составило чуть более 1,755 млн тонн.