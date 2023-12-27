Россия за 11 месяцев нарастила выпуск удобрений почти на 10%

Он достиг 23,6 млн тонн, сообщил Росстат

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений в РФ в ноябре 2023 года выросло на 23,8% в годовом сравнении и составило 2,3 млн тонн, за 11 месяцев показатель увеличился на 9,9%, до 23,6 млн тонн, сообщил Росстат.

Производство калийных удобрений в ноябре выросло на 67,8% по сравнению с ноябрем прошлого года, до 860 тыс. тонн, в январе - ноябре 2023 г. - на 22,1%, до 8,2 млн тонн.

Выпуск фосфорных удобрений за отчетный месяц снизился на 0,9%, до 345 тыс. тонн, за январь - ноябрь 2023 года выросло на 0,9%, до 4 млн тонн. Выпуск азотных удобрений составил в ноябре текущего года 1,1 млн тонн (на 9,7% больше, чем в ноябре 2022 года), за 11 месяцев 2023 года произведено 11,5 млн тонн азотных удобрений, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Выпуск аммиака за 11 месяцев возрос на 0,7%, до 15,6 млн тонн.