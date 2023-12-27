Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 10,5%

Он составил 4,195 трлн рублей, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в ноябре 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,195 трлн рублей, в январе - ноябре розничные продажи выросли на 5,9% - до 42,461 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в ноябре 2023 года составил 4 195,2 млрд рублей, или 110,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе - ноябре 2023 года - 42 461,4 млрд рублей, или 105,9%", - говорится в документе.

В ноябре оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (в ноябре 2022 года - 95,1% и 4,9% соответственно). В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (в ноябре 2022 года - 49,5% и 50,5% соответственно).

По данным Росстата, в ноябре продажи через интернет крупных и средних торгующих организаций увеличились по сравнению с октябрем 2023 года на 13,4%, по сравнению с ноябрем 2022 года - на 29,4%. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 9,9% против 9,7% в ноябре 2022 года.