Выпуск легковых авто в России в ноябре вырос в 2,7 раза

Он достиг 64,2 тыс. штук, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2023 года увеличилось в 2,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года и достигло 64,2 тыс. штук, следует из данных Росстата. По отношению к октябрю текущего года выпуск увеличился на 8,6%.

Всего за январь - ноябрь этого года выпущено 481,6 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Выпуск грузовиков в ноябре 2023 года увеличился на 49,1% по сравнению с ноябрем 2022 года и на 1,2% по сравнению с октябрем 2023 года - до 16,8 тыс. В январе - ноябре этого года произведена 151 тыс. грузовых автомобилей (+20,4% к аналогичному периоду 2022 года).

В ноябре 2023 года производство автобусов массой более 5 тонн возросло на 17,1% по сравнению с ноябрем 2022 года и составило 1,4 тыс. (по отношению к октябрю этого года рост составил 6,6%). Всего за 11 месяцев 2023 года собрано 12,5 тыс. таких автобусов, что на 9,9% больше, чем годом ранее.

Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в отчетном месяце достиг 3 тыс. штук, что в 2,1 раза больше, чем в ноябре 2022 года, и на 17,6% больше, чем в октябре 2023 года. За 11 месяцев выпущено 20,9 тыс. шт., это на 82,4% больше, чем за такой же период предыдущего года.