Оборот общественного питания в России в ноябре вырос на 8,6%

Он составил 252,6 млрд рублей, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в ноябре 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 252,6 млрд рублей, в январе - ноябре оборот увеличился на 12,5% - до 2,55 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ.

"Оборот общественного питания в ноябре 2023 года составил 252,6 млрд рублей, или 108,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - ноябре 2023 года - 2 550,6 млрд рублей, или 112,5%", - говорится в документе.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.

По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей.