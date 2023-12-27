Уровень безработицы в России в ноябре остался на уровне октября и составил 2,9%

По данным Росстата, общая численность безработных составила 2,2 млн человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в ноябре 2023 года не изменился по отношению к октябрю и составил 2,9%, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистике, общая численность безработных в России в ноябре составила 2,2 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2023 года составила 76,3 млн человек, из них 74 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,2 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

В ноябре 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51%, уровень безработицы женщин (3,1%) выше уровня безработицы мужчин (2,8%). Из 2,2 млн безработных 0,7 млн составляют сельские жители, 1,5 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,2%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,5%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2023 года составил 37,4 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 17,8%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20,9%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, - 26,4%.