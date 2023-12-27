Доля убыточных организаций в России в январе - октябре снизилась до 26,7%

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,3% против 71,7% годом ранее, следует из материалов Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - октябре 2023 года уменьшилась до 26,7% против 28,3% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,3% против 71,7% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 29 010,9 млрд рублей, или 126,5% к январю - октябрю 2022 года.

В частности, 43,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 33 189,4 млрд рублей, что на 23% превышает значение соответствующего периода 2022 года; убыток - 15,7 тыс. организаций на сумму 4 178,5 млрд рублей, что на 3,1% выше значения января - октября 2022 года.