Производство сахара в России в январе - ноябре выросло на 11,5%

Оно достигло 5,6 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство белого свекловичного сахара в России в январе - ноябре 2023 года выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 5,6 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

При этом в ноябре произведено 1,4 млн тонн сахара, что на 0,2% ниже, чем в ноябре 2022 года, на 15,9% ниже, чем в октябре 2023 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в ноябре 2023 года произведено 208,5 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 0,5% больше, чем в октябре 2023 года. За январь - ноябрь 2023 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,8 млн тонн.

В ноябре 2023 года было произведено 474,8 тыс. тонн молока, что на 0,4% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 1,4% меньше, чем в октябре 2023 года. За 11 месяцев 2023 года производство молока снизилось на 1,5% по сравнению с январем - ноябрем 2022 года, составив 5,2 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в ноябре 2023 года составило 847,2 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 0,2% больше, чем в октябре 2023 года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 423,5 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в ноябре 2022 года, и на 2,7% меньше, чем в октябре 2023 года. Макаронных изделий произведено 131,9 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 6,0% меньше, чем в октябре 2023 года.

Риса в ноябре 2023 года произведено 67,7 тыс. тонн, что на 26,1% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 3,8% меньше, чем в октябре 2023 года. Производство гречки составило 55,7 тыс. тонн, что на 3,5% и 0,9% меньше показателей ноября 2022 года и октября 2023 года соответственно. Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 632,3 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 4,9% больше, чем в октябре 2023 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 266,7 тыс. тонн, что на 15,3% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 4,8% больше, чем в октябре 2023 года.