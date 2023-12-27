Инфляция в России с 19 по 25 декабря ускорилась до 0,28%

Неделей ранее она была на уровне 0,18%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 19 по 25 декабря 2023 года составила 0,28%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 12 по 18 декабря - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,18%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,73%, с начала года - на 7,42%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 18 декабря 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,37%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 4,0%, вареные колбасы, сливочное масло, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки - на 0,4%, говядину, баранину, сметану, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель - на 0,3%, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, творог, ржаной хлеб, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, свинину, маргарин и водку - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 3,0%, в том числе на огурцы - 8,8%, помидоры - 4%, столовую свеклу - 1,8%, белокочанную капусту - 1,6%, яблоки - 1,4%, картофель и репчатый лук - 0,6%, морковь и бананы - 0,4%.

В то же время снизились цены на куриное мясо - на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%, пшено и гречневую крупу - на 0,3%, пшеничную муку - на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,8%, корвалол - на 0,7%, эргоферон - на 0,6%, левомеколь - на 0,5%, валидол и поливитамины - на 0,4%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,3%, нимесулид, ренгалин и комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости увеличились цены на спички - на 0,5%, туалетную бумагу, хозяйственное мыло и зубные пасты - на 0,3%, порошки стиральные и щетки зубные - на 0,2%, гигиенические прокладки и пеленки для новорожденных - на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили - на 1,5%, кроссовки для взрослых - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%, мужские майки, футболки - на 0,4%, шампуни - на 0,3%, сигареты с фильтром, мужские носки и кроссовки для детей - на 0,2%, обрезные доски, женские колготки и джинсы для детей - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,4%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин поднялись на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 4,9%.

Тарифы на проезд в троллейбусе и метро в среднем по России выросли на 0,5%, трамвае - на 0,3%, городском автобусе - на 0,2%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,4%, санатории - на 0,3%, проживания в гостиницах категории 1-2 звезды или в мотелях - на 0,2%, хостелах - на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах категории 3 звезды снизилась на 0,5%, гостиницах 4-5 звезд - на 0,2%.

Из остальных видов услуг подорожали мойка легкового автомобиля, стрижка модельная в мужском и женском залах - на 0,3%.