Промпроизводство в России в ноябре выросло на 4,3%

За январь - ноябрь 2023 года показатель вырос на 3,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в ноябре 2023 года увеличился на 4,3% по сравнению с ноябрем 2022 года, за январь - ноябрь 2023 года показатель вырос на 3,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство возросло на 1,1%.

По данным статистики, добыча полезных ископаемых в РФ в ноябре снизилась на 0,4% в годовом выражении (за январь - ноябрь снижение составило 1,1%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 8,1% (за 11 месяцев - на 7,5%). В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в ноябре снизились на 0,5% (за 11 месяцев выросли на 0,1%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 3% (за 11 месяцев показатель снизился на 1,5%).

Росстат также сообщил, что в ноябре в годовом выражении выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 38,9%, изготовление мебели - на 42%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 53,1%. Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось на 8,3%, производство прочих готовых изделий - на 8,9%, производство электрического оборудования - на 22,8%, а выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 9,9%.

В то же время производство табачных изделий в РФ сократилось на 23%, производство бумаги и бумажных изделий выросло на 1,9%, добыча металлических руд снизилась на 0,9%, производство напитков выросло на 3,6%, добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, выросла на 26,6%.