Россия в ноябре увеличила выпуск бензина на 8,7%

Выпуск дизтоплива вырос на 3,2%, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. РФ в ноябре 2023 года увеличила производство бензина на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,7 млн тонн, дизельного топлива - на 3,2%, до 7,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

За январь - ноябрь производство бензина в РФ выросло на 3,6%, составив 39,9 млн тонн, а дизельного топлива - на 4,7%, до 80,4 млн тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в ноябре выросло на 0,1% в годовом выражении, за январь - ноябрь - на 3%.

Выпуск топочного мазута в ноябре вырос на 5% - до 3,8 млн тонн, за 11 месяцев - на 3,5%, до 38,5 млн тонн.