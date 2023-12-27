В России годовая инфляция на 25 декабря ускорилась до 7,59%

Неделей ранее показатель составлял 7,48%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития

МОСКВА, 27 декабря./ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 19 по 25 декабря ускорилась до 7,59% с 7,48% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"За неделю с 19 по 25 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,28%, с начала года - 7,42%. В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,43%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен составили 3,02%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции рост цен замедлился до 0,14%. На непродовольственные товары цены изменились на 0,24% при возобновлении удорожания легковых автомобилей (неделей ранее цены не изменялись). В секторе услуг инфляция составила 0,41%: возобновился рост цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.

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