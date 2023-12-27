Индексы Мосбиржи и РТС 27 декабря выросли на 0,09-0,53%

Российский рынок акций двигался преимущественно в небольшом плюсе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду двигался преимущественно в небольшом плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,09%, до 3 097,49 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,53%, до 1 068,71 пункта. Курс юаня снизился на 0,04%, до 12,74 рубля, доллар - на 0,37%, до 91,28 рубля, евро вырос на 0,24%, до 101,30 рубля.

"К относительной слабости рубля добавился импульс роста нефтяных цен. Впрочем, в течение дня котировки Brent вновь ушли в минус, на рынке в настоящее время недостаточно драйверов для уверенного закрепления цены выше $80 за баррель", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон в целом был позитивным, западные площадки возвращаются к торгам после празднования католического Рождества. Китайские и европейские биржи торговались в основном в умеренном плюсе, добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на фондовом рынке оказались акции "Совкомфлота" (+6,6%) без новостей, но, возможно, в связи с интересом к сектору логистики в РФ, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидером снижения оказались акции "Газпром нефти" (-7,8%) в связи с наступившей датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Прогноз на 28 декабря

При отсутствии ярких новостей активность на российском рынке в оставшиеся сессии может оставаться минимальной, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 28 декабря - 3 025 - 3 125 пунктов, по курсу доллара - 90,7-93,2 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может снова колебаться в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рубля, евро/ рубль - в коридоре 100-102 рубля, пара юань/рубль - в интервале 12,5-13 рубля.

Из экономической статистики четверга Бахтин выделил данные из США, в том числе недельный отчет по первичным заявкам на получение пособий по безработице и ноябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Акционеры "Магнита" и "Татнефти" завтра на собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов.