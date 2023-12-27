Новак вручил первые сертификаты "Продукция Кавказа"

Их получили производители пищевых и промышленных товаров региона

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на площадке выставки-форума "Россия" провел заседание совета директоров "Кавказ.РФ" и вручил первые сертификаты "Продукция Кавказа". Их получили производители пищевых и промышленных товаров региона, сообщается на сайте правительства РФ.

"Новак посетил павильон "Кавказ.РФ" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он осмотрел интерактивную экспозицию павильона, посвященную развитию образования, науки, здравоохранения и промышленности региона. Вице-премьер вручил первые сертификаты "Продукция Кавказа" производителям пищевых и промышленных товаров региона, (прошедшим добровольную сертификацию) от института развития "Кавказ.РФ" и Роскачества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификаты дадут производителям Северного Кавказа конкурентные преимущества при продвижении их продукции по всей стране.

"Каждый регион в нашей стране самобытен, со своей уникальной продукцией, которой по праву гордится. И она сегодня не только известна и популярна на рынке, но и является неотъемлемой частью повышения туристской и инвестиционной привлекательности региона. Президентом России поставлена задача активнее продвигать региональные бренды на внутреннем рынке, и такие проекты, как система сертификации "Продукция Кавказа", повышают узнаваемость региона, помогают малому и среднему бизнесу найти своего потребителя в разных уголках страны", - отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, также вице-премьер провел итоговое заседание совета директоров "Кавказ.РФ".

"На Северном Кавказе, несмотря на беспрецедентное внешнее давление на экономику нашей страны, сохраняется поступательный рост по основным показателям. Растет объем инвестиций, реальные денежные доходы, занятость граждан, при этом снижается уровень безработицы. Мы видим стабильный рост интереса к отдыху на Северном Кавказе. <…> Мы ожидаем, что в этом году Кавказ посетят около 6 млн туристов, это на 63% больше, чем годом ранее", - отметил Новак.

Сообщается, что члены совета директоров утвердили комплексную коммуникационную стратегию АО "Кавказ.РФ", а также его долгосрочную программу развития, программы повышения операционной эффективности. Также члены совета директоров утвердили бюджет АО "Кавказ.РФ" на 2024 год.