Минпромторг уточнил условия льготной ставки утильсбора на авто

В министерстве напомнили, что одним из них является оплата таможенных пошлин, налогов в отношении автомобиля по единым ставкам или "в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ конкретизировал условия по которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезенный для личного пользования и подпадать под условия оплаты утильсбора по "льготной" ставке - 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей - за автомобиль старше трех лет. Об этом говорится в сообщении министерства.

В министерстве напомнили, что одним из условий является оплата таможенных пошлин, налогов в отношении автомобиля по единым ставкам или "в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза".

"Однако, согласно многочисленным обращениям часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успела завершить оформление своих автомобилей с учётом действующих норм в отведенный срок", - прокомментировали в Минпромторге.

Так, были обозначены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как "ввезенные для личного пользования". На транспортное средство должен быть заключен договор купли-продажи до 29 октября 2023 года. Кроме того, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства должны быть оформлены до 21 декабря 2023 года.

"Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили СБКТС/ЭПТС до 21 декабря 2023 года имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет)", - пояснили в Минпромторге.

Те граждане, которые ввезли автомобили в РФ с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор по полной ставке, имеют право на возврат средств с учётом новых условий после подачи соответствующего заявления в ФТС России.