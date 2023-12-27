Кабмин и геологоразведочные компании договорились о развитии выпуска оборудования

Правительство обеспечит утверждение дорожной карты по развитию сектора геологоразведки и профильного оборудования, создание комфортной регуляторной среды

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак подписал соглашение о намерениях между российским правительством и компаниями "Башнефтегеофизика", "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и "Росгеология" по развитию сектора оборудования для геологоразведочных работ, сообщила пресс-служба кабмина.

"Документ предусматривает объединение усилий правительства и отраслевых компаний, направленных на ускорение технологического развития, достижение национального технологического суверенитета и лидерства России на глобальных рынках в области создания и продвижения оборудования для геологоразведки", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

В частности, правительство обеспечит утверждение дорожной карты по развитию сектора геологоразведки и профильного оборудования, создание комфортной регуляторной среды, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и техрегулирования, расширение возможностей осуществления рисковых инвестиций, а также применение мер налогового стимулирования, финансовой поддержки и других инструментов господдержки.