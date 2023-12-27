Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили перспективы российско-турецкого взаимодействия

Александр Панкин и Танжу Бильгич также поговорили про состояние мировой экономики и торговли

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Панкин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили перспективы взаимодействия двух государств на многосторонних площадках. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Обсуждены актуальное состояние и перспективы российско-турецкого взаимодействия на многосторонних и региональных площадках экономического профиля, состояние мировой экономики и торговли, развитие интеграционных процессов в Евразии", - указали на Смоленской площади.