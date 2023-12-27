На Кубани на выплаты пострадавшим от ЧС в 2023 году направили 389,4 млн рублей

В регионе из-за сильных ливней неоднократно происходили подтопления, дома жителей повреждали град и сильный ветер, а в ноябре еще произошел шторм

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. В Краснодарском крае направили 389,4 млн рублей на выплаты материальной и финансовой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, произошедших за 2023 год в регионе. Об этом ТАСС заявил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков по итогам мероприятий по случаю Дня спасателя.

"В связи с произошедшими ЧС на территории 14 муниципальных образований региона из бюджета края было выделено 389,4 млн рублей. Граждане, включенные в списки на получение единовременных выплат материальной и финансовой помощи, получили положенные им выплаты. До конца текущей недели завершат выплаты в Ейском районе по ноябрьской ЧС. Уже получили единовременные выплаты более 8,5 тыс. человек", - сообщил Штриков.

В 2023 году в крае из-за сильных ливней неоднократно происходили масштабные подтопления, также дома жителей повреждали град и сильный ветер, в ноябре произошел сильный шторм.

Региональная подсистема "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" насчитывает почти 16 тыс. специалистов. Отличившимся сотрудникам ГУ МЧС России по Краснодарскому краю вручили ведомственные медали, ордена, почетные грамоты.