ФАС призвала регионы заключать соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца

В службе отметили, что соглашения заключили уже в 10 регионах

МОСКВА, 27 декабря./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала властям регионов заключать соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца, говорится в сообщении службы.

"Также по поручению ФАС России территориальные управления службы по всей стране провели межведомственные совещания по вопросу сложившейся ценовой ситуации на рынке куриных яиц. На встречах присутствовали представители региональных властей, органов прокуратуры, торговых сетей и производителей куриных яиц. Участники обсуждали вопросы формирования производителями цен на продукцию и факторы, влияющие на ее стоимость. Представители региональных управлений службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с учетом разработанного ведомством постановления правительства РФ", - отмечается в сообщении.

В ФАС уточнили, что по итогам совещаний такие соглашения уже заключены в 10 регионах: в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. Служба проконтролировала, чтобы документы не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановления правительства РФ. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться.