ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц из-за роста цен в Волгоградской области

В службе сообщили, что компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре зафиксировала повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело, говорится в сообщении службы.

"Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы", - отметили в ФАС.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что антимонопольное ведомство внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. По итогам проверок экономической обоснованности цен и действий компаний в ФАС заявляли, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. По словам Шаскольского, в случае выявления фактов такого поведения участников рынка, территориальные управления ФАС возбуждают дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов 6, в том числе Кировская, Кемеровская, Воронежская и Ивановская области.