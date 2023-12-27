Минфин в 2024 году не планирует повышать налог на прибыль компаний

Бизнес готовит предложения по налоговой политике на 2025-2026 годы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не планирует в следующем году повышать налог на прибыль компаний. Бизнес готовит предложения по налоговой политике на 2025-2026 годы, Минфин их будет рассматривать и обсуждать, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджет принят, на 2024 год - уже точно все. А на 2025-2026 годы - это уже новый бюджетный цикл. Будем рассматривать основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю. Будем взаимодействовать с бизнесом и рассматривать их предложения", - сказал Силуанов.

"Сейчас рано говорить, возможно или невозможно, - ответил министр на вопрос о возможности повышения налога на прибыль. - Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать. По поводу налога на прибыль есть разные предложения. С одной стороны, они вроде как хотят ставку увеличить, с другой стороны - увеличить инвестиционные вычеты. Но мы же проходили уже это, у нас был период, когда у нас были огромные вычеты и ставка была высокая".

Силуанов подчеркнул, что всегда необходимо рассматривать, как подобное повышение может быть распределено на разные сектора экономики. "Предположим, финансовый сектор не имеет таких инвестиционных расходов и будет больше платить, а, соответственно, те компании, которые инвестируют сегодня, меньше будут платить. Все надо взвешивать. Никаких решений сегодня в правительстве не принято, никаких концепций тоже не рассматривается", - добавил министр.

Ранее он заявлял, что Минфин совместно с бизнесом готовит предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы, весной выступят "единым фронтом".