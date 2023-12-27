Силуанов заявил о превышении плана по доходам и расходам бюджета в 2023 году

Этого удалось добиться за счет роста ненефтегазовых доходов, сообщил министр финансов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Доходы и расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга по итогам 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали. За счет чего? Выросли доходы, выросли расходы. Доходы, в первую очередь ненефтегазовые, - на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - как было 8,9 (трлн рублей), ну может быть будет около девяти. 8,93 у нас было в плане, а будет, может быть, около 9 [трлн рублей]", - сказал он.

При этом расходы федерального бюджета по итогам 2023 года составят 32,2 трлн рублей "32,2 трлн", - уточнил министр, отвечая на вопрос об объеме расходов федерального бюджета в этом году.

Закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусматривал доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей, а расходы - 29,056 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что по итогам этого года дефицит российского бюджета может быть меньше 1,5% ВВП.