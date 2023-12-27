Силуанов заявил о подготовке РФ и ОАЭ соглашения об избежании двойного налогообложения

Министр финансов отметил, что Россия продолжит работать с ОАЭ, чтобы не было преференциальных режимов и точек прибыли как с Кипром, когда все выводили туда деньги и не платили налоги

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты готовят соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга по итогам 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы недавно встречались с коллегами из Арабских Эмиратов. Договорились о том, что готовим, совершенствуем соглашение об избегании двойного налогообложения. Процессы будут и дальше продолжаться. Будем работать с нашими партнерами и стараться унифицировать эти соглашения, чтобы не было каких-то преференциальных режимов, чтобы не было точек прибыли как с Кипром, когда туда деньги все выводили и налоги не платили. Наша вся работа нацелена на то, чтоб не создавать таких центров прибыли за рубежом. В этом направлении и будем работать", - сказал он.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщал, что Россия ведет переговоры об избежании двойного налогообложения с ОАЭ. При этом, как отмечал замминистра, Минфин РФ может обсудить исключение страны из черного списка в случае, если соглашение будет подписано.

В середине июня он заявлял, что Минфин РФ ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении. Говоря о переговорах с другими юрисдикциями, Сазанов сообщил, что Минфин открыт к ним в случае интереса российского бизнеса.