Силуанов заявил об отсутствии серьезных сокращений расходов бюджета 2023 года

Есть лишь их переструктурирование, отметил министр финансов РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Существенных сокращений расходов бюджета в 2023 году нет, есть лишь их переструктурирование, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас, еще раз говорю, основной посыл - плановые расходы не сокращаются. Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет. Это нормально. Все плановые задачи выполняем. По дорожным делам не сокращаются, по инвестициям не сокращаются. По социальной сфере - вообще святое дело. По ипотеке расходы растут в связи с ростом ставки", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что по итогам года расходы федерального бюджета составят 32,2 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам этого года дефицит российского бюджета может быть меньше 1,5% ВВП.

Расходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, в 2025 году - 34,382 трлн рублей, в 2026 году - 35,587 трлн рублей; доходы - 35,065 трлн рублей, 33,552 трлн рублей и 34,051 трлн рублей соответственно. Дефицит запланирован на уровне 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.