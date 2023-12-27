Глава Минкульта Польши объявил о ликвидации госканала, радио и агентства

Бартоломей Сенкевич уточнил, что это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Слова министра приводит радиостанция RMF24.

"В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A.", - сказал Сенкевич.

Он уточнил, что "в сложившейся ситуации это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования".

Ранее, как сообщила Polska Agencja Prasowa (РАР) руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых, президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм (нижнюю палату парламента) свой проект госрасходов на 2024 год, заблокировав в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды государственного телеканала Telewizja Polska.

На прошлой неделе Сенкевич, назначенный новым премьер-министром Дональдом Туском, уволил руководителей Telewizja Polska и информационного агентства РАР, поставив на их места своих кандидатов. С этими решениями не согласилась бывшая правящая партия "Право и справедливость", сторонники которой ранее контролировали эти государственные СМИ, потребовав вынести Сенкевичу вотум недоверия. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда руководителями Telewizja Polska считают себя одновременно несколько человек.

23 декабря Дуда наложил вето на проект финансирования государственных СМИ, предложенный правительством Туска и предусматривавший выделение 3 млрд злотых для Telewizja Polska. Решение кабинета Туска отправить в отставку руководство телеканала он назвал "неприкрытым нарушением конституции".