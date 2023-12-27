Минимальный размер оплаты труда в Турции с января повысят на 49%

Он составит $578,2

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции с 1 января 2024 года будет повышен на 49% и составит 17 002 турецкие лиры ($578,25). Об этом сообщил глава Минтруда республики Ведат Ышыкхан после переговоров с профсоюзами, его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

До этого МРОТ повышался в июле 2023 года на 34%, до 11,4 тыс. лир ($380). "Комиссия министерства завершила работу по определению МРОТ с 1 января 2024 года. Мы определили ее в 17 002 турецких лиры", - сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в среду подписал указ о повышении МРОТ. "В 2024 году МРОТ вырастет на 49% и составит 17 002 турецкие лиры. Пусть это будет хорошей новостью для нашей страны и народа", - написал он в X (ранее Twitter). Указ вступит в силу после публикации в правительственном вестнике Resmî Gazete

Глава просоюза "Тюрк-Иш" Эргюн Аталай сообщил, что предлагал повысить министерству МРОТ до 18 тыс. лир и индексировать его дважды в год, однако профсоюзы не договорились с властями.

Вопрос повышения минимального размера оплаты труда касается порядка 7 млн граждан Турции, занятых в госсекторе. МРОТ индексируется с учетом уровня инфляции.

Турецкие власти ожидают по итогам уходящего года инфляцию в 65%. К концу 2024 года инфляция в Турции прогнозируется на уровне 41,23%.