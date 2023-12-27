"Аэрофлот" запустил рейсы на китайский остров Хайнань с 27 декабря

В зимнем расписании авиакомпания планирует выполнять полеты по данному направлению два раза в неделю

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 27 декабря запустил регулярные перелеты из Москвы в город Санья на курортном острове Хайнань Китайской Народной Республики (КНР). Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Первый рейс "Аэрофлота" вылетел из московского аэропорта Шереметьево в [город] Санья 27 декабря с высокой пассажирской загрузкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зимнем расписании авиакомпания планирует выполнять полеты по данному направлению два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Остров Хайнань стал пятым по счету направлением КНР, в который авиаперевозчик летает из Москвы, добавили в пресс-службе. В частности, в этом сезоне Группа "Аэрофлот" выполняет рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.