ФРП в Калининграде выдал заем на 150 млн рублей на роботизацию производства

Его выдали под 1% годовых на пять лет

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Калининградский Фонд развития промышленности выдал региональному производителю полуприцепов и грузовых надстроек "Грюнвальд" заем в 150 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Калининградский Фонд развития промышленности выдал свой самый большой заем. Средства в размере 150 млн рублей всего под 1% годовых сроком на пять лет на этой неделе получил расположенный в Калининградской области машиностроительный завод "Грюнвальд". Заем составил значительную часть инвестиций в роботизацию этого производства", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что первого робота приобрели два года назад и сейчас планируют роботизировать все участки сварки и покраски рам и кузовов самосвальных полуприцепов. Внедрение промышленных роботов повышает эффективность работы, снижает затраты и улучшает качество продукции, что приводит к увеличению прибыли и конкурентоспособности производства.

Министр экономического развития, промышленности и торговли области Вероника Лесикова отметила, что Фонд оказывает поддержку проектам, как правило, связанным с технологическим развитием предприятий. "В этом плане ФРП является очень эффективным инструментом для усиления позиций промышленности нашего региона, для достижения задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", - сказала она.

"Грюнвальд" является резидентом калининградской ОЭЗ, участвует в национальном проекте "Производительность труда".

Фонд развития промышленности работает в области с 2017 года. Он профинансировал на льготных условиях 36 проектов на общую сумму более 1 млрд рублей. Среди заемщиков производители мебели, ювелирных изделий, велосипедов, стройматериалов. Значительная часть бюджета ФРП формируется за счет федеральных средств. Заем в 150 млн рублей, выданный заводу "Грюнвальд", стал самым крупным. Ранее суммы самых крупных займов составляли 25, 60, 70 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.