Торгпред РФ заявил о возможности сотрудничества Росатома и Египта в медицине и образовании

Алексей Теванян отметил, что деятельность Росатома в Египте направлена на укрепление в первую очередь экономики арабской республики

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" сможет сотрудничать с египетской стороной не только в атомной сфере, но и в таких отраслях, как медицина и образование, а также в различных проектах по опреснению воды. Об этом заявил ТАСС торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян в ходе церемонии открытия флагманского представительства Росатома в Каире.

"Открытие офиса Росатома в Египте является весьма своевременным, поскольку компания сейчас может сотрудничать с Египтом почти по всем направлениям. Речь идет не только об атомной отрасли, но и о сотрудничестве в сферах медицины, образования, проектов по опреснению воды", - подчеркнул Теванян. "Египетское правительство в последнее время большое внимание уделяет развитию проектов в области инфраструктуры, энергетики, логистики, сельского хозяйства и опреснения воды, и Росатом многое может предложить Египту в этих сферах", - добавил он.

Торгпред РФ отметил, что деятельность Росатома в Египте направлена на укрепление в первую очередь экономики арабской республики. "Мы верим, что благодаря своим технологиям, разнонаправленной деятельности Росатом может быть полезен во всех этих проектах. Несмотря на все трудности, которые сейчас переживают и российская, и египетская экономика, мы движемся вперед и развиваем наше сотрудничество на всех направлениях", - подчеркнул Теванян.

Ранее Росатом объявил об открытии своего флагманского представительства в Египте. Официальная презентация состоялась в одном из отелей Каира.