Эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций начнется в РФ 29 декабря

Исследование пройдет по 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по прослеживаемости фармацевтических субстанций пройдет в России с 29 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: провести с 29 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории РФ эксперимент по прослеживаемости лекарственных средств для медицинского применения и сырья, используемого для производства лекарственных средств для медицинского применения", - говорится в документе.

Новый механизм позволит организовать прослеживаемость не только самих препаратов, но и "заглянуть внутрь каждой таблетки", чтобы узнать, из чего она сделана, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"). Таким образом, в России будет сформирована полная цепочка прослеживаемости - от молекулы до потребителя для некоторых лекарственных препаратов в рамках пилотного проекта.

По мнению ЦРПТ, запуск эксперимента даст стимул развитию отечественного производства и позволит отсечь от госзакупок производителей, которые только "фасуют" в стране лекарства зарубежного производства, ставя на упаковку значок "произведено в России". При текущем подходе недобросовестный производитель может осуществлять в стране лишь некоторые стадии техпроцесса - без синтеза самой молекулы, например, производить препараты из иностранных полуфабрикатов методами очистки.

"Какой-либо автоматизированной функции контроля за преференциями конкретной серии лекарства при госзакупках пока нет. Но создание цифровой автоматизированной подсистемы прослеживаемости лекарств позволит автоматически проверять данные об объеме продукции в связке с данными об использованном сырье от производителей и поставщиков. Если локализация не подтверждена - в преференции отказывать", - объяснили в центре.

Там напомнили, что такой подход уже действует в молочной отрасли: если на предприятие поступило недостаточно сырья для производства сыра или масла, это становится поводом для проверки. В результате фальсификат на молочном рынке снизился с 30% до 4%.