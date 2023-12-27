В Орле в 2024 году намерены ввести в эксплуатацию объект водоснабжения за 1 млрд рублей

Протяженность объекта составит более 8 км

ТАСС, 27 декабря. Объект водоснабжения стоимостью более 1 млрд рублей, который позволит повысить надежность системы водоснабжения для 150 тыс. человек, введут в эксплуатацию в Орле в 2024 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"В рамках конкурсного отбора одобрено получение специального казначейского кредита в размере 1,01 млрд рублей на реализацию крупного объекта водоснабжения в городе Орле, за счет которого начато строительство водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе. Его ввод в эксплуатацию, который запланирован в 2024 году, позволит повысить надежность системы водоснабжения для 150 тыс. человек и обеспечить подключение новых объектов", - написал он.

По его словам, протяженность объекта - более 8 км.

Также Клычков отметил, что в 2024 году запланирован ввод еще одного значимого для региона объекта - "Станции умягчения Окского ВЗУ". Строительство пройдет в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".