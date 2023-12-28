Правительство России проведет заключительное предновогоднее заседание

Одним из вопросов станет выделение средств в 2024 году на предоставление гранта фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. Оно станет последним в этом году.

На его повестку вынесено пять вопросов. Один из них касается выделения средств в 2024 году на предоставление гранта фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Государственный фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента России Владимира Путина в апреле. Он объединяет профильные министерства, ведомства, общественные организации, а также предпринимательское и экспертное сообщество для решения вопросов поддержки ветеранов СВО и семей погибших. Как сообщала в конце декабря председатель фонда Анна Цивилева, "Защитники Отечества" приняли от ветеранов и их семей уже более 500 тыс. обращений.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне отмечала, что фонд находится на постоянной связи с кабмином, вместе с ним работает над корректировкой мер поддержки, которые предоставляются нуждающимся гражданам.

Финансовые вопросы

На предновогоднем заседании также обсудят выделение в 2023 году средств Росморречфлоту в связи с увеличением цены госконтракта на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт проекта MPSV06.

Кроме того, в центре внимания кабинета министров будет вопрос о выделении Росавтодору в 2023 году средств на капитальный ремонт автомобильных дорог. Как уточняют в правительстве, работы будут выполнены в рамках комплекса мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" и госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Другие темы

Участники заседания обсудят проект постановления, подготовка которого потребовалась для приведения некоторых правительственных актов в соответствие с законодательством в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Помимо этого, будет рассматриваться вопрос о передаче Росаккредитации полномочий по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, а также по ведению соответствующих перечней и реестров и осуществлению государственного контроля за деятельностью этих организаций.